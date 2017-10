Mulher presa com droga em Fátima do Sul entrega esquema de tráfico que funcionava em Batayporã

Diante dos fatos, os policiais de Fátima do Sul entraram em contato com a equipe de Força Tática de Nova Andradina, que se deslocou até o endereço citado, em Batayporã. Na casa, os policiais encontraram duas mulheres, identificadas como C.A.S., de 20 anos e R.S.F., também de 20 anos, e um rapaz, F.S.M., de 25 anos, que seriam residentes no local e estariam esperando a chegada da droga.

Dentro da casa havia uma criança de três anos, que seria filha de R.S.F. No interior do imóvel estavam também outras pessoas sob influência de álcool e drogas. Os que ali estavam e que não eram moradores do local foram devidamente checados e liberados por não haver nenhuma restrição judicial.

Foram realizadas buscas no interior do imóvel, onde foi localizado, sobre a geladeira, um frasco de vidro contendo maconha e uma porção de cocaína. Na casa havia também objetos, provavelmente, de origem ilícita, como um tablet e 12 películas novas para celular. Os policiais encontraram ainda uma tesoura e um rolo de papel de PVC, geralmente usado na embalagem de entorpecentes para venda.

Diante do flagrante todos receberam voz de prisão, em tese, pelos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa e receptação. Todos foram levados para a Delegacia de Polícia Batayporã. Foi acionado o Conselho Tutelar que acolheu a criança de três anos.

Segundo as autoridades, foi encaminhada pela polícia de Fátima do Sul uma mídia eletrônica com as declarações da mulher presa naquela região e que havia citado o endereço em Batayporã como o destino dos 10 tabletes de droga transportados por ela. Todos os presos foram colocados à disposição da Justiça.