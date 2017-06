Mulher morre ao bater em árvore e suspeita é que tenha desviado de buraco em Dourados

Sônia Aparecida Rodrigues Fernandes morreu na manhã de hoje (19) em Dourados após acidente de trânsito no prolongamento da avenida José Roberto Teixeira, próximo ao Hospital Universitário.

Ela trafegava pela via e, segundo informações repassadas por populares, tentou desviar de um buraco no local, perdeu o controle de direção e acabou colidindo frontalmente contra árvore.

De acordo com as informações apuradas pelo Dourados News, a vítima transitava sentido Centro numa motocicleta Honda CG Titan, quando ocorreu o acidente.

Equipe do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionada, mas ao chegar na cena do acidente encontrou Sônia já morta. A perícia faz os levantamentos do que motivou o fato.

Familiares e amigos que foram ao local estavam revoltados com o motivo do acidente.

Se confirmada, essa será a segunda morte causada por buracos nas ruas da cidade em menos de uma semana.

Na quarta-feira, Valdomira Nunes da Rocha, 61, não resistiu aos ferimentos após queda de moto provocada por um desses defeitos no asfalto e veio a óbito 20 dias depois de internada, veja aqui.