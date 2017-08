Mulher invade praça e bate carro em grade de monumento no centro de Glória de Dourados

FOTOS: REGIAONLINE

Segundo testemunhas, a mulher que conduzia o veículo, com placas da cidade de Dourados, invadiu a Praça José de Azevedo, vindo a colidir em uma grade que protege um monumento. Ela ainda executou várias manobras no interior da Praça, o que poderia ter colocado em risco a vida de pedestres que passassem no local.

Após descer do veículo, a mulher, que parecia estar alterada e com desequilíbrios emocionais, subiu no carro e pulou em cima do pára-brisa do seu próprio veículo. Logo após foi autuada pela Policia Militar.

Testemunhas ainda relataram que ela tentou dirigir a viatura da PM, o que fez com que os militares agissem rápido e evitassem uma catástrofe ainda maior.

A infratora foi detida e encaminhada a Delegacia de Polícia Civil de Glória de Dourados, para as devidas providencias.