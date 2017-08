Mulher esfaqueia marido no abdômen após desentendimento em bar de Deodápolis

Imagem Ilustrativa

Mulher de 38 anos foi detida após esfaquear o marido, de 34, durante briga em bar, na Rua das Camélias, no Conjunto Santa Teresinha, em Deodápolis. Mulher informou à polícia que apenas tentou se defender das agressões do marido.

De acordo com o boletim de ocorrência, durante a briga o homem apertou o pescoço da esposa, que estava com uma faca na mão e acabou desferindo um golpe no abdômen do marido. Ele foi encaminhado com urgência até o hospital Cristo Reis onde permanece internado.

Mulher foi detida e faca utilizada no crime foi apreendida. Caso foi encaminhado até a Delegacia de Polícia de Deodápolis.