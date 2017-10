Mulher e criança são vítimas de acidente próximo ao Fórum de Nova Andradina

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, após realizar os primeiros atendimentos, encaminhou as vítimas para cuidados médicos. A condutora do carro permaneceu no local. Ela estava bastante abalada em razão do acidente, mas não chegou a se ferir.

Conforme apurado pelo Nova News, a Honda Biz tem placa de Batayporã e o VW Fox é de Nova Andradina. A Polícia Militar seria acionada para a realização dos procedimentos necessários. O trânsito no local não chegou a ser interditado.