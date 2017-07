Mulher diz ser habituada a dirigir trator, pisa fundo e destrói fachada de loja

Fachada foi destruída (Foto: Arlindo Florentino)

Uma loja de conveniência, que seria inaugurada na próxima segunda-feira (10), teve a fachada destruída na tarde deste domingo (9), na Rua Cassim Contar, no Jardim Los Angeles, em Campo Grande. O vidro foi destruído por um carro de passeio que entrou no local.

De acordo com testemunhas, um veículo Gol branco, conduzido por uma mulher, bateu em um Gol preto que estava no local e arrebentou o vidro da fachada da loja de conveniência.

Não houve vítimas no acidente e a Polícia Militar foi acionada para aplicar o teste do bafômetro na condutora. A mulher alegou ser acostumada a dirigir trator e caminhão, com isso, disse que pisou fundo no acelerador do carro.

O proprietário do comércio lamentou a situação e contou que a inauguração seria na segunda. Ele preparava fornadas de pães de outros produtos que seriam vendidos no local. Com o acidente, a inauguração terá de ser adiada.