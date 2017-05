Mulher de 40 anos se suicidou no Conjunto Habitacional Santa Terezinha em Deodápolis

Uma mulher de aproximadamente 40 anos se suicidou na tarde desta sexta (26) no Conjunto Habitacional Santa Terezinha, município de Deodápolis. Segundo informações, ela estaria em casa com um de seus filhos. O jovem adentrou o quarto da mãe e se deparou com a mesma enforcada em uma corda. O rapaz ainda tentou socorrer a mãe, porém ela já estava sem vida.



Alguns vizinhos relataram a nossa reportagem que a mulher há algum tempo vinha sofrendo com depressão. Há alguns anos ela perdeu um de seus filhos portador de necessidades especiais. A mulher deixou quatro filhos. Dois já rapazes, uma garotinha de 4 anos e um menino de 7 anos, segundo informações de populares.



Ainda não se sabe qual a motivação para o suicídio. No local estiveram a PM e a Pericia Criminal que realizaram os levantamentos de praxe.