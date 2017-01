Mulher centenária comemora aniversário e doa presentes aos carentes em FÁTIMA DO SUL

FOTO: ARQUIVO FAMILIAR / FACEBOOK

A familia Oliveira preparou com muito carinho uma grande festa para comemorar o aniversário de 100 anos de Josepha, no último sábado, 21, no Clube Mandacarú, com presenças de todos os filhos (13), familiares e amigos.

O momento marcante da festa foi a idéia que a familia teve de pedir aos convidados que trouxessem 5 kg de alimentos não perecíveis como presente para a aniversariante, que apoiou a iniciativa e por ser uma mulher muito generosa vai destinar as 150 cestas de alimentos para as familias carentes do município.

Um gesto muito nobre da familia Oliveira, que merece muito elogios. "Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita: 'Venham, benditos de meu Pai! Recebam como herança o Reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer; tive sede, e vocês me deram de beber; fui estrangeiro, e vocês me acolheram; necessitei de roupas, e vocês me vestiram; estive enfermo, e vocês cuidaram de mim; estive preso, e vocês me visitaram'.

Mateus 25:34-36

Este é um dia especial para a família Oliveira. Há exatamente 100 anos, isso mesmo, um século nascia Josepha Ferreira de Oliveira, na cidade de S. José de Pedra Tapada-PE. Casou-se com Irineu A. de Oliveira (in memorian), em 1937. E no ano de 1953, na época da Reforma Agrária, juntamente com o seu esposo, adquiriu um sitio na 3ª Linha, na vila Brasil, hoje municipio de Fátima do Sul. Teve 16 filhos, com 13 ainda vivendo em várias cidades do Brasil.

No ano de 1960, venderam o sítio e adquiriram a Pensão Oliveira, com o esposo e filhos serviram a todos com alegria até o ano de 1986 que decidiram vendê-la.

Uma das fundadoras de Fátima do Sul, vive no município por mais dá metade de sua vida. Homenageada pela Câmara dos vereadores como cidadã fatimasulense, ela é uma mulher incrível. Ela é completamente lúcida, se alimenta sozinha, se tornando a alegria da casa.

É mulher virtuosa, mãe dedicada, trabalhadora incansável.

Josepha tem 69 anos de evangelho é Membro da Igreja Batista desde a sua fundação. Uma mulher de fé inabalável! Dedica sua vida a Leitura dá palavra de Deus, revista missões e revista Veja. Simplesmente já leu 26 vezes a Biblia Sagrada de capa a capa. Ultima leitura foi no mês de dezembro/2016.

Pessoa lúcida, inteligente... Até hoje assiste e lê os jornais pra acompanhar os fatos e acontecimentos, sempre fazendo comentários pertinentes.

A reportagem do Próxima Notícia indagou o "por quê", de tão longividade de vida da querida irmã Josepha. Pasmem! contratriou tudo que a medicina desorienta na alimentação. Ela gosta de carne de porco, dá preferência a carne com gordura. Seu refrigerante preferido é coca cola.

Torcedora do Palmeiras, ama futebol e assistiu entusiasmada a todos os jogos do Brasileiro até de outros times na Copa do Mundo.

Muito religiosa Irmã Josepha lembra que o salmo 22 marcou muito sua vida. "O Senhor é o Pastor que me conduz, não me falta coisa alguma".

Ela é exemplo de honra, força e superação, mas acima de tudo, exemplo de fé.