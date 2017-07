Mulher briga com marido e coloca fogo em barraco na Capital

Foto: Geovanni Gomes/Arquivo

Após discutir e ser ameaçada pelo marido, Cristina Batista dos Santos, 37 anos, colocou fogo no barraco em que residia com Ramão de Jesus, 47 anos, no bairro Jardim Colibri, em Campo Grande. Vizinhos acionaram o Corpo de Bombeiros e afirmaram que o casal briga com frequência e o local teria sido incendiado pela mulher, que já teria dito diversas vezes que tinha o objetivo de incendiar o local.

Cristina negou que teria colocado fogo, mas como caiu em contradição, acabou admitindo que incendiou o local. Ela confessou que brigou com o marido e após ser ameaçada, pegou um isqueiro e incendiou o colchão. Ramão estava no quintal e ao avistar o fogo, saiu correndo tomando rumo ignorado.

O fogo se espalhou e atingiu o barraco de um vizinho. Os policiais realizaram rondas pela região e localizaram Ramão, que foi orientado a comparecer na delegacia.