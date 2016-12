Mulher apanha do marido e relata a polícia que agressões e ameaças são constantes em DEODÁPOLIS

DEODÁPOLIS – A Polícia Militar do município de Deodápolis, foi acionada via 190, na noite deste domingo de natal (25), por volta das 21h40, para atender mais uma ocorrência de espancamento a mulher.

Após a denúncia, os policiais se deslocaram para o endereço citado, onde ao chegar na residência da vítima, ficou constatado no local que a vítima encontrava-se com um hematoma na "testa" e uma lesão na mão esquerda, que segundo ela, foi provocado pelo seu amásio.

Sendo o Boletim de Ocorrência, o autor teria lançado a cabeça da vítima contra uma parede de madeira, a vítima relatou ainda que as agressões e ameaças são constantes. Diante aos fatos o autor foi detido e encaminhado a esta Delegacia de Polícia para as providências cabíveis, com uma lesão provocada aparentemente por unhas na região das costelas do lado esquerdo do corpo, possivelmente devido à luta corporal com sua amasia.

Já a vítima foi devidamente orientada pela guarnição como proceder acerca das lesões. Esse é mais um caso a ser acompanhado pela Lei Maria da Penha.