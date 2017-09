MS é o segundo estado do Brasil com maior número de suicídios entre jovens

Uma publicação no Diário Oficial do Estado de terça (26), chama a atenção para um assunto muito sério: o suicídio. Entre os estados do Brasil, Mato Grosso do Sul é o segundo com a maior taxa de suicídios entre os jovens de 15 e 29 anos. Na publicação, consta que de cada dez pessoas que se suicidaram no Estado, quatro eram jovens.

De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), no mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio, e a cada três segundos, uma tenta tirar a própria vida.

No Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, os homens são os que apresentam as maiores taxas de mortalidade, 79% do total. Enquanto as mulheres, 21%.

O Ministério da Saúde informa ainda que envenenamento ou intoxicação são os principais meios utilizados na tentativa de suicídio no Brasil, 57,6%.

O gestor do Centro de Apoio Biopsicossocial do Corpo de Bombeiros Militar e coordenador do curso de Prevenção ao Suicídio do Hospital Universitário da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Capelão Edilson dos Reis, falou ontem (26), durante audiência pública, debatendo o assunto 'Setembro Amarelo: Unidos na prevenção ao suicídio', sobre a importância da ajuda da família. "Temos visto que infelizmente o jovem hoje não sabe lidar com frustrações e a falta de limites também é um fator que influencia. O núcleo familiar está adoecido. Quando falamos de suicídio, nós estamos nos referindo a falta de qualidade nas relações interpessoais. Quem está sofrendo precisa falar sobre o assunto, compartilhar o que sente. Quem está sofrendo não quer ser ignorado e julgado, quer apenas poder falar. É um conjunto de ações que ajuda no resultado para que a pessoa não cometa o suicídio", revelou.

De acordo com a OMS, os suicídios resultam de uma complexa interação de fatores biológicos, genéticos, psicológicos, sociológicos, culturais e ambientais. A OMS ressalta ainda que o apoio da família, de amigos e de outros relacionamentos significativos, envolvimento na comunidade, uma vida social satisfatória, integração social como, por exemplo, através do trabalho e do uso construtivo do tempo de lazer e acesso a serviços e cuidados de saúde mental, reduzem o risco de suicídio.