MS 40 anos: “O futuro é extremamente promissor para o Estado”, afirma Reinaldo Azambuja

Gestão

Vejo a questão da organização do Estado extremamente positiva quando a gente vê decréscimo da participação do setor público no ramo da empregabilidade. O setor público não deve ser o grande empregador, deve ser o grande indutor do desenvolvimento para outras atividades aproveitarem oportunidades para a nossa gente. E aí foi extremamente importante esse modelo de gestão estabelecido no momento da maior crise da história do nosso País. Não dá para passar esses dois anos e nove meses sem deixar de dizer que a crise é a maior da república brasileira. E ela impôs aos governos, e a todos os brasileiros, ações extremas para melhorarmos a equação do nosso endividamento.

Estamos agora consolidando a equação BNDES, talvez a última que vamos fazer para alongar e dar um perfil do pagamento da dívida; diminuímos o tamanho do Estado, Mato Grosso do Sul tem a menor estrutura administrativa dos 27 estados, nós encolhemos o tamanho sem perder competitividade e resultados de entregas à população, essa adequação das estruturas administrativas foi extremamente viável em todos os sentidos, criando estrutura mais enxuta e com um portfólio, mesmo na crise de investimento, que coloca nosso Estado em segundo lugar no país em investimento em habitação, saneamento, infraestrutura urbana e rodoviária. Nós soubemos fazer a gestão de uma administração saudável ao desenvolvimento do Estado com todas as dificuldades.

Desafio

Nosso grande desafio é sinalizar uma equação previdenciária. Hoje a sociedade do Mato Grosso do Sul paga um bilhão e duzentos milhões de reais de déficit por ano, dinheiro que sai do bolso da sociedade para um número de 23 mil aposentados e pensionistas. Esses 23 mil aposentados e pensionistas hoje custam ao ano, em déficit, para a sociedade do Estado, 1,2 bilhão de reais. E se nós não melhorarmos essa equação, no futuro isso vai crescer muito. Por isso, não estamos dizendo aqui tirar direitos de ninguém porque direito adquirido é intocável. Mas se não olharmos para o futuro da previdência do Estado, com equilíbrio, com previdência complementar, com teto e fundo único que possa no futuro responder ao um ônus menor para toda a sociedade, nós podemos colocar MS como um dos estados inviáveis a médio e longo prazo, principalmente na questão do pagamento de aposentados e pensionistas.

Esse 1,2 bilhão de reais de déficit são do tesouro do Estado, fonte cem, que poderiam ser revertidos para toda a sociedade para melhorar saúde, educação, segurança pública, infraestrutura… Então precisamos buscar a ponte de equilíbrio melhor para previdência; e vamos enfrentar essa discussão com os poderes, com os servidores e a sociedade para que não tenhamos um caos estabelecido lá na frente.