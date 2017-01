MPE divulga gabarito e Lista de Classificação do processo seletivo simplificado de DEODÁPOLIS

O Ministério Publico Estadual publicou hoje no Diário Oficial o edital de numero 01/2017 tornando publico o Gabarito Oficial e a Lista de Classificação dos Candidatos do Processo Seletivo Simplificado de Estagiário do Ensino Médio para o município de Deodápolis.



O edital, assinado pelo Promotor Allan Thiago Barbosa Arakaki, é referente as provas que foram realizadas neste ano de 2017. Com 33 pontos, o estudante Gabriel de Lima Souza obteve o primeiro lugar na classificação. Clique aqui e acesse o edital