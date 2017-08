MP-MS divulga edital do processo seletivo para estagiário na Promotoria de Glória de Dourados

Divulgado edital de abertura de Processo Seletivo para Estagiário com graduação em Direito em Glória de Dourados, a ser realizado em Glória de Dourados, com inscrições aberta no período de 16/08/2017 a 15/09/2017, das 07h às 11h e das 13h às 17h e prova escrita a ser realizada no dia 08/10/2017 com início às 8h na UEMS – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul.

Todas as informações sobre o certame estão descritas no Edital nº 01/2017/PJ/GDS, publicado no DOMP nº 1566 de 15/08/2017 no portal www.mpms.mp.br