Motoristas fazem fila para aproveitar gasolina a R$ 3,29 em Campo Grande

FOTO: MIDIA MAX

Com o litro da gasolina a R$ 3,29, um dos mais baratos da Capital, um posto de gasolina na rua Maracaju tem criado filas de motoristas que buscam o menor preço. Na semana passada, a disputa por cliente já havia derrubado preço da gasolina a R$ 3,35 e provocando filas.

Desde que os tributos que incidem no custo da gasolina dobraram, após autorização do presidente Michel Temer (PMDB), o preço subiu R$ 0,41 e em alguns postos na Capital o litro custa R$ 3,69. De acordo com o Procon, o preço na bomba é livre para o empresário, pode ser diferente entre os postos e varia de cidade para cidade.

Levantamento feito pelo jornal Midiamax nesta semana mostrou que na região central, os preços variam de R$ 3,79 a R$ 3,29, e em busca de pagar menos, consumidores fazem filas nos postos de combustível da Capital.

No cruzamento entre a Marechal Cândido Mariano Rondon e Almirante Barroso, o preço é de R$3,35 para pagamentos em dinheiro e cartão de débito. No local, cartões de crédito não são aceitos. A gerência diz que a redução se deve a promoção de reinauguração do posto que ocorreu há dois dias.

Para motoristas, o preço é mais uma chance de economizar em meio a tantas altas no mercado. “Sempre pesquiso para abastecer e a qualidade do combustível é boa”, comentou o motorista de Uber Gerson Carlos.

Fiscalização

Com o litro da gasolina a R$ 3,29, um dos mais baratos da Capital, um posto de gasolina na rua Maracaju tem criado filas de motoristas que buscam o menor preço. Na semana passada, a disputa por cliente já havia derrubado preço da gasolina a R$ 3,35 e provocando filas.

Matéria editada às 13h03min para acréscimo de informações