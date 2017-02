Motorista sem CNH passa por cima de criança e é detido por populares na Capital

Foto: Cleber Gellio

A menina atropelada neste sábado (25), na Rua Indianapolis, no Jardim Noroeste, teve escoriações pelo corpo, mas foi levada consciente para a Santa Casa da Capital. O motorista, de 50 anos, chegou a passar por cima da menina. A criança tem 4 anos.

A criança estava na calçada na Rua Indianapolis quando viu a mãe que estava do outro do lado da rua, momento em que foi em direção à mãe e acabou sendo atropelada pelo motorista que conduzia um veículo Fiat Uno.

O condutor do carro, que é morador da região, chegou a passar por cima do quadril da menina. Ele tentou fugir do local, mas foi segurado por populares até a chegada da Policia Militar.

Segundo informações, o motorista não tem CNH (Carteira Nacional de Habilitação), e não estaria embriagado, mas de acordo com moradores usa remédios controlados para diabetes. A aposentada Maria Freire, de 51 anos, disse que carros e pedestres não respeitam o trânsito na região.

Outro morador, que teria impedido a fuga do motorista, afirmou que por causa de cadeiras de bares na calçada, os pedestres são obrigados a andar pela rua. A criança foi levada consciente e com escoriações pelo corpo para a Santa Casa da Capital.

O motorista foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Piratininga para prestar depoimento.

