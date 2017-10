Motorista perde controle, derruba muro e padrão de residência em Campo Grande

Hoje de manhã ainda era possível encontrar pedaços do veículo que ficaram pelo local (Foto: Marina Pacheco)

Motorista de 25 anos, que não teve o nome divulgado, perdeu o controle da direção do Peugeot 207 preto que conduzia, derrubou muro, padrão e a lixeira de uma casa, por volta das 2h desta segunda-feira (23), na Avenida Tamandaré, na Vila Corumbá, em Campo Grande.

A proprietária da residência, Leoncia Benitez Cordeiro, 63 anos, dormia quando ouviu o barulho da pancada. “Estava sozinha em casa. Meu marido trabalha à noite. Sorte que a roda do carro ficou suspensa, senão tinha invadido a parede do meu quarto”, diz. Por causa da batida, o imóvel chegou a ficar algumas horas sem energia.

O pedreiro Carlos Aparecido Borges, 56 anos, foi quem ajudou o motorista a sair do veículo. “Ele não conseguia se equilibrar. Vomitou. Mas a gente não sabe se estava bêbado ou foi por conta da batida ”, relata. O rapaz foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para uma unidade de saúde.

Segundo Leoncia, o motorista que seguia ao sentido Centro, pode ter perdido o controle ao passar por um buraco no asfalto que fica em frente a casa dela. “Não tenho ideia do prejuízo. Vamos acionar o segura do imóvel. Por enquanto, vamos tapar o buraco com tapume”. Cerca de 5 metros do muro foi derrubado.