Motorista perde controle, bate veículo em poste e três ficam feridos

Veículo ficou com a frente destruída e bombeiros levaram vítimas para o UPA Universitário (Foto: André Bittar)

Batida entre veículo e poste deixou um casal e a filha de 15 anos feridos na manhã desta terça-feira (17), na ponte do bairro Campo Nobre, em Campo Grande.

Conforme a vendedora, Jessica Marina Villalba, 26 anos, o irmão dela Lino Villalba, 43 anos, seguia com o veículo Corsa, de cor prata, na avenida Campo Nobre e tinha como passageiros a esposa, que não foi identificada e os dois filhos sendo um menino de 10 e a adolescente de 15 anos.

O motorista perdeu o controle do carro e bateu de frente com o poste. A frente do Corsa ficou completamente destruída.

Com a colisão, Lino bateu o rosto no para-brisa do veículo e sofreu cortes na cabeça. Já a adolescente bateu o rosto contra o banco traseiro e cortou a boca e rosto. A mãe sofreu ferimentos leves e aparentemente o filho mais novo não se feriu.

O Casal e filha foram levados para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento Comunitário) Universitário.

Por ser estreita, a ponte precisou ser interditada por cerca de meia hora até a remoção do veículo.

Ainda conforme a irmã do motorista, o casal iria levar os filhos para a escola e depois seguiria para o trabalho.