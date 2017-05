Motorista para na pista para trocar pneu e causa grave acidente matando idosa de 82 anos em IVINHEMA

Um grave acidente matou uma pessoa na noite desta segunda-feira (08) por volta das 18 horas após uma colisão envolvendo uma moto e um carro na MS-141 entre Ivinhema a Naviraí próximo ao trevo que da acesso a cidade de Novo Horizonte do Sul.

Conforme apurou o Site Ivinoticias, uma família da cidade de Naviraí, estava no veiculo Honda Civic que no momento do acidente estava parado na pista para realizar a troca de um pneu furado, quando a moto Honda CB-300 acabou colidindo na traseira do veiculo, com o impacto a senhora Carmelina Barbosa Corassa de 82 anos foi atingida e momentos depois morreu a mesma era passageira do carro que tinha ainda mais quatro pessoas, sendo que entre elas havia uma jovem de 24 anos, uma criança de 7 anos e o condutor do veiculo o senhor José Aparecido de 60 anos, que tiveram ferimentos leves e foram encaminhados para o Hospital Municipal.

No momento do acidente segundo informações apuradas no local a senhora estava fora do veiculo e foi atingida pela moto, a mesma chegou ser atendida e encaminhada para o Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O motociclista André Vilt Simões de 21 anos foi encaminhado para o Hospital Santa Maria e teve fraturas no braço, escoriações e possível TCE (traumatismo Craneano Encefálico) e aguarda vaga para ser encaminhado para um hospital de Dourados.

A Policia Militar Rodoviária da base operacional de Amandina foi acionada para registrar o caso e apurar os fatos. O corpo de Bombeiros esteve no local e não passou maiores informações da ocorrência.