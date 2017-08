Motorista morre depois de bater carro em poste de energia e portão de residência em Dourados

FOTO: Sidnei Bronka / 94 FM DOURADOS

Jose Aparecido Espindola Ajala, de 39 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (10), depois de perder o controle do veículo e bater num poste de energia e no portão de uma residência no Jardim Paulista, em Dourados.

Segundo informações da polícia, por volta das 02h30, a vítima conduzia um veículo Fiat Siena, da cor cinza, placa CVE-4421 de Dourados, pela Rua Monte Alegre, no sentido bairro/Centro e nas proximidades do ginásio municipal de esportes, perdeu o controle e bateu num poste de energia e no portão de uma residência.

Após o acidente, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados, mas a vítima já estava morta. A Polícia Militar isolou o local até a chegada da Polícia Civil e perícia técnica.

O acidente será investigado por policiais da Segunda Delegacia de Dourados.