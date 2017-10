Motorista fura sinal ao sair de mercado e provoca capotamento em avenida

Motorista provoca capotamento ao furar sinal vermelho (Mariana Lopes)

Uma motorista de 31 anos provocou um acidente na manhã desta terça-feira (24), ao furar o sinal vermelho, no cruzamento das avenidas Noroeste e Costa e Silva. Com o impacto um dos carros capotou.

A motorista conduzia um veículo Mégane e tinha acabado de sair de um supermercado na avenida Costa e Silva quando teria ‘acompanhado’ um outro veículo que teria passado no sinal vermelho.

Ao cruzar a avenida a motorista colidiu com a lateral de um veículo Ford Ka, que era conduzido por uma mulher de 47 anos. Com o impacto da batida, o Ford Ka capotou, parando no canteiro central da avenida.

A motorista foi socorrida com escoriações leves para a Santa Casa de Campo Grande. A outra condutora, que provocou o acidente, não teve ferimentos e não precisou de atendimento. Ela admitiu ter ‘furado’ o semáforo.