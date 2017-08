Motorista embriagado perde controle de veículo e bate em árvore na MS-141

Condutor foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros até o hospital de Ivinhema apresentando ferimentos leves - Foto: Divulgação/PMR

Em visível estado de embriaguez, o condutor de um VW Gol acabou perdendo o controle direcional do veículo e se chocou contra uma árvore. O acidente aconteceu por volta das 23h50, deste domingo (13), na rodovia MS-141. Segundo as informações a que o Nova News teve acesso, C.A.M.A., de 27 anos, morador em Ivinhema, seguia pela rodovia sentido Ivinhema a Angélica, quando, na altura do Km 103, perdeu o controle do veículo, vindo a sair da pista e em seguida bater na árvore.

O condutor, de acordo com a PMR (Polícia Militar Rodoviária), que atendeu o acidente, estava visivelmente embriagado e se recusou se a fazer o teste do etilômetro. Ele foi autuado pela recusa em razão de apresentar vários sinais de embriaguez. Devido ao choque, o condutor foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Municipal de Ivinhema apresentando ferimentos leves. A ocorrência foi entregue na Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema.