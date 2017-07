Motorista de Uber fica ferido e duas pessoas morrem no Carioca

Vítimas estavam em carro preto - Mariane Chianezi/Portal Correio do Estado

O duplo homicídio registrado em Campo Grande na tarde de hoje, por volta das 15h, foi de dois homens que moravam no Residencial Nelson Trad, conjunto de apartamentos que fica no Jardim Carioca, em Campo Grande. Uma pessoa também ficou ferida e se trata de motorista de Uber, que fazia uma corrida.

O crime aconteceu na esquina das Ruas Silvio Aiala Silveira, também conhecida como Visanto, com Zacarias Mourão.

Testemunha relatou à reportagem do Portal Correio do Estado que estava em casa quando ouviu "vários disparos". Ao chegar no portão, viu o Pegeout 207 preto cheio de marcas de tiros. Os homens que morreram estavam no banco traseiro e foi atingidos principalmente no rosto.

O motorista do carro, que trabalha pela Uber, foi ferido e o Corpo de Bombeiros o encaminhou para a Santa Casa. Não há informação do estado de saúde dele.

"Estava em casa quando ouvi um monte de tiro. Foram muitos, não deu para contar", contou a testemunha, que preferiu não se identificar por questão de segurança.

As primeiras informações que a polícia recebeu foi de que dois homens havia solicitado Uber. Eles saíram do Residencial Nelson Trad e entraram no veículo. Logo em seguida, dois carros e uma moto passaram a perseguir as vítimas, que preliminarmente foi identificadas como Maikon e Reynan Felipe Vieira de Oliveira, 22 anos.

Um dos veículos que fizeram a perseguição era uma Hilux, conforme relatado por testemunha. Logo depois dos tiros, eles fugiram sentido bairro-Centro.

*Colaborou Paulo Ribas.