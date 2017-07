Motociclista tenta fugir de blitz e morre depois de bater em ônibus

FOTO: MIDIA MAX

Um motociclista, ainda não identificado, morreu após bater contra um ônibus durante tentativa de fuga de uma blitz policial que ocorria na Avenida Três Barras em Campo Grande. Após fugir da avenida, o motociclista se envolveu no acidente na Rua Lourenço Alves da Costa, no Jardim Cristo Redentor, por volta das 17h30, desta quinta-feira (20).

De acordo com o Bptran (Batalhão de Polícia Militar de Trânsito), o condutor da motocicleta apresentava um mandado de prisão em aberto e pilotava uma motocicleta com registro de roubo.

O passageiro foi socorrido à Santa Casa pelo Corpo de Bombeiros, com uma fratura na clávicula, e o piloto morreu no local após sofrer afundamento de crânio. A perícia e a Polícia Civil já estão a caminho do acidente.