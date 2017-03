Motociclista sofre fratura exposta ao partir CB 1000 ao meio em Dourados

FOTO: FACEBOOK

Um motociclista identificado como Roberto sofreu escoriações e teve fratura exposta no fêmur direito após colidir a moto que pilotava na traseira de um carro em Dourados. O acidente ocorreu no final da tarde de quinta-feira (16), na Avenida Marcelino Pires, e a CB 1000 pilotada pela vítima foi partida em duas partes.

De acordo com relato do 2º GBM (Grupamento de Bombeiros Militar), que atendeu a ocorrência, Roberto foi socorrido consciente e orientado, mas com diversas escoriações e fratura exposta do membro inferior direito, o fêmur.

A violenta colisão contra a traseira de um Vectra ocorreu no prolongamento da Avenida Marcelino Pires na esquina com a Rua Joaquim Lourenço Filho, na região do Jardim Márcia, próximo ao Monumento ao Colono.

Uma picape Fiat Strada também foi atingida por uma das partes da motocicleta, que ficou dividida em dois pedaços.

Essa foi uma das sete ocorrências de acidente de trânsito atendidas pelos bombeiros militares ontem em Dourados. A destruição causada pelo impacto chamou a atenção dos socorristas, que divulgaram nas redes sociais da corporação as fotos da moto completamente destruída.