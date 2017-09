(Foto: Sidnei Bronka)

Por volta das 11h45 desta quinta-feira (21), um motociclista, identificado como Carlos Henrique Peixoto Rodrigues, de 21 anos, que seguia pela Rua Monte Alegre, no Jardim Guanabara, em Dourados, perdeu o controle e bateu em uma árvore, não resistiu aos ferimentos e morreu.

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão indo para o local do acidente. A reportagem da 94FM está no local. Em breve mais informações.