Motociclista morre vítima de acidente na MS-395, entre Anaurilândia e Bataguassu

Como não houve tempo para o condutor da Toyota frear ou desviar, ocorreu a colisão. Com o forte impacto, José Aparecido foi arremessado às margens da rodovia com múltiplas fraturas pelo corpo e morreu na hora. A motocicleta em que a vítima seguia, parou a cerca de 30 metros do corpo, totalmente destruída.

Na caminhonete, além do condutor, seguia, como passageiro, um jovem de 26 anos. A dupla não se feriu. Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Bataguassu esteve no local para atender a ocorrência. O acidente também mobilizou policiais militares de Vila Quebracho e de Anaurilândia, Polícia Militar Rodoviária (PMR) de Batayporã e o Núcleo de Perícias de Nova Andradina.