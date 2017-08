Motociclista morre ao bater em caminhão da coleta de lixo no Aero Rancho

Imagem midiamax

Um motociclista de 22 anos identificado como Tiago Silva Cordeiro morreu na madrugada desta sexta-feira (25) em Campo Grande, no Bairro Aero Rancho, ao colidir sua motocicleta com um caminhão da empresa de coleta de lixo da Capital.

O motorista do caminhão contou que transitava pela Rua Thirson de Almeida e ao cruzar com a Avenida Raquel de Queiroz, com o semáforo verde, o motociclista teria colidido sua moto com a lateral traseira do caminhão, vindo a ficar inconsciente.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas o jovem morreu no local. Nas proximidades há um restaurante com câmeras de segurança que podem ter gravado o momento do acidente. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.