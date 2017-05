Motociclista fratura perna ao colidir em carro que saia de estacionamento de Escola em FÁTIMA DO SUL

Um motociclista, de 33 anos, fraturou a perna e sofreu escoriações, após colidir na traseira de um veículo, que saia em marcha ré, do estacionamento da Escola Senador Filinto Muller, na rua Miliana Maria Jesus de Barros, no Bairro Centro Educacional, em Fátima do Sul.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros até o Pronto Socorro do Hospital da SIAS de Fátima do Sul, onde permanece hospitalizado.

A condutora do veículo não sofreu ferimentos. Ambos os veículos ficaram danificados.