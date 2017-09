Motociclista é atingido por tiro na cabeça

Crime ocorreu no cruzamento entre as ruas Ademar Perdomo e General Ozório

Motociclista, de 28 anos, foi atingido por tiro na cabeça ao parar no cruzamento entre as ruas Ademar Perdomo e General Ozório, na Vila Cachoeirinha, em Dourados. A tentativa de homicídio ocorreu no começo da noite desta sexta-feira (1º).



Conforme informações do Boletim de Ocorrência, uma testemunha contou para policiais que o motociclista, que estava em uma Titan, recém havia parado no cruzamento entre as vias públicas quando foi surpreendido por dois homens em outra motocicleta, do mesmo modelo.



O ocupante da garupa sacou uma arma de fogo e atirou, atingido a vítima na cabeça. Os atiradores fugiram e o rapaz foi socorrido até o Hospital da Vida, em estado grave. O crime está sob investigação.