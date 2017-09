Motociclista abaixa a calça e corre atrás de mulher no Bairro Tiradentes

Imagem Ilustrativa

Nesta sexta-feira (15), uma mulher de 30 anos passou pelo terror de ser perseguida por um motociclista pelas ruas do Bairro Tiradentes, em Campo Grande, com o órgão genital de fora.

Ela contou que estava andando pela Rua José Nogueira Vieira, que dá acesso a BR-163, quando percebeu o barulho de uma motocicleta e depois um homem descendo do veículo com as calças abaixadas e o órgão genital para fora correndo atrás dela.

A vítima fugiu e ao olhar para trás viu o autor fumando um cigarro e se tocando. A polícia foi acionada, mas não há informações se o motociclista foi preso. Aos militares, ela disse que pedreiros de uma construção viram a cena.Ainda de acordo com ela, o autor seria branco, gordo, e tinha aproximadamente 1,75 de altura, cabeça raspada, olhos claros e estava vestido com uma camisa vermelha, calça jeans e botas tipo EPI (Equipamento de Proteção Individual).