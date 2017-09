Moto furtada e escondida em vegetação é apreendida pela PM de Ivinhema

Imagem: Divulgação / PM

Na manhã desta quarta-feira (20), por volta das 09h50, uma equipe da Polícia Militar de Ivinhema foi informada via 190 sobre uma motocicleta aparentemente escondida em meio à vegetação em uma área rural nas proximidades da Gleba Piravevê, saída para a cidade de Angélica.

De imediato uma equipe de serviço foi até o local e, em diligências, os policiais encontraram uma motocicleta Honda CG Titan 125, verde, com placa da cidade de Ivinhema. Após checagem no sistema policial constou queixa de furto registrada no último dia 18 de setembro de 2017.

Diante dos fatos, a motocicleta foi recolhida e encaminhada até a Delegacia de Polícia Civil para a realização dos procedimentos necessários.