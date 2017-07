Moto e carro fica destruídos em acidente na MS-276, que deixou mulher teve lesão grave em DEODÁPOLIS

Fotos enviadas por internautas ao IMPACTONEWS mostram o carro e a moto que se envolveram no acidente. Fotos: Whatsapp/Redação

Um grave acidente foi registrado na tarde deste domingo (23) em Deodápolis na MS 276, rodovia que liga o município ao distrito de Lagoa Bonita. Segundo informações de populares, um Prisma com placas NRN-1885 de Itaporã foi atingido na lateral por uma moto Yamaha Teneré com placa HRB-1488.

O jornal IMPACTONEWS apurou no local que o carro teria tentando um contorno as margens da rodovia no momento em que foi atingido pela motocicleta.



A PM foi acionada junto com a Defesa Civil que fez o atendimento as vitimas. No Prisma estavam um casal. Eles foram socorridos ao Hospital Municipal Cristo Rei sem lesões visíveis. Aparentemente o condutor do carro estava em estado de choque. Na motocicleta estava um homem e uma mulher.

O condutor perdeu parcialmente um dos dedos da mão direita que também teve um corte. O homem também sofreu uma lesão na boca. A mulher que estava na garupa teve lesão grave na perna direita.



Com a força do impacto, ambos os veículos pararam em uma ‘Valeta’ que fica as margens da rodovia.