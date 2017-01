FOTO: ARQUIVO FAMILIAR / FACEBOOK - Morre 'Zé Gavião' é um dos antigos moradores de FÁTIMA DO SUL

Com muita tristeza noticiamos o falecimento do Sr. José Dias Barbosa, carinhosamente conhecido por "Zé Gavião". O fato ocorreu no início da madrugada de hoje, 24, ás 04:00 horas.

"Zé Gavião é um dos antigos moradores de Fátima do Sul, pai de Aparecido Dias Barbosa, funcionário da Escola Vila Brasil, sogro da Marlene da Dinâmica Modas. Ele é muito conhecido no município, pelo seu geito brincalhão de ser. Era aposentado e sua profissão foi de corretor.

A familia convida a todos para o velório na capela Mortuária Jardim das Orquideas e o sepultamento será as 16 horas.

Muita força para superar essa perda

Depois de perdermos alguém que amamos, há sempre uma dor forte que invade nosso coração. Embora palavras não apaguem o sofrimento que está sentindo, envio meus sinceros pêsames acompanhados do desejo de que tenha forças para enfrentar essa adversidade.

As memórias, ao contrário da vida, não nos podem ser roubadas. É nelas que você pode encontrar motivação para continuar.