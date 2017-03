Morre esposa do Jurandir do Judô de FÁTIMA DO SUL

Fátima do Sul acaba de perder uma pessoa muito ilustre e que era muito querida no seio da sociedade do município favo de mel. Trata-se da Sra. Elza Oliveira Porfirio, esposa do conhecido e cidadão fatimassulense, Jurandir Porfirio dos Santos, que há muito tempo dirige o Judô Kodokan de Fátima do Sul, tornando nosso município muito conhecido nacionalmente, pelas grandes conquistas. Tinha uma filha e um filho.

Elza, que era muito religiosa, da Primeira Igreja Batista, muito atuante, encantava a todos por ter uma voz muito bonita e sempre estava participando do coral daquela instituição religiosa. Ela há muito tempo descobriu um nódulo no cérebro e vem lutando para ter sua saúde restabelecida.

Ela estava internada no Hospital da Sias e estava prestes a deslocar para Dourados, quando não resistiu e veio a falecer.

O velório será no templo da Igreja Batista de Fátima do Sul e o sepultamento ainda não foi determinado.