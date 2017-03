Morre empresário da Ismafil, Ismar Rodrigues em FÁTIMA DO SUL

FOTO: ARQUIVO FAMILIAR

Com muita tristeza noticiamos o falecimento, por volta das 8:10 hs, do empresário Ismar Rodrigues, proprietário da Ismafil, localizada no bairro Jardim Brasilândia. Ele já estava muito enfermo e por complicações na saúde acabou vindo a falecer.

Antigo comerciante de Fátima do Sul, Ismar foi casado com Vera Lúcia Rodrigues, que foi diretora por longa data da APAE da cidade. Teve dois filhos, Fernando e Rodrigo. Foi um dos fundadores do Rotary Club do municipio Favo de Mel.

Um homem muito comunicativo e integro, muito amigo conquistou a simpatia de muitas pessoas. Foi presidente do Rotary Club e tem uma vasta folha de serviços prestados ao município, pelo seu trabalho incansável de servir ao próximo.

Nas redes sociais a familia esta recebendo muito carinho pela triste partida do amigo Ismar.