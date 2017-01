Morre agricultor Osvino Kill em FÁTIMA DO SUL

FOTO: ARQUIVO DA FAMÍLIA

Com muita tristeza noticiamos o falecimento do agricultor de Fátima do Sul, Osvino Kill, esposo da professora Alice Bristot. Ele tinha dois filhos: Camila e Ricardo.

Osvino e Alice eram muito religiosos e participavam da Pastoral Familiar. No dia 17 de Dezembro de 2016 celebraram com os amigos e familiares, na Igreja São Francisco, 25 anos de feliz união conjugal.

Bodas de Prata

Há 29 anos éramos jovens,trocamos o primeiro olhar na missa e depois nos falamos no Salão Paroquial da Igreja Matriz Nossa Senhora de Fatima em Fátima do Sul, mas já sabíamos bem o que queríamos. Namoramos 0 4 anos,04 meses e 04 dias e nos casamos exatamente no dia 20/12/1991. Pois o amor tem dessas coisas, quando é de verdade o coração logo reconhece! E lá se passaram mais de duas décadas de uma linda união que nos trouxe belos frutos CAMILA & RICARDO e muitas felicidades.

Conseguimos passar por todas as adversidades com a determinação que só o amor é capaz de gerar. Nesta data tão especial, o dia em que comemoramos as nossas Bodas de Prata, não temos qualquer dúvida de que queremos reafirmar os nossos votos!

O nosso compromisso agora é chegar às Bodas de Ouro, prometendo nos amar um ao outro, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte nos separe, como temos feito até hoje!

E que venham mais 25 anos de amor e muitas felicidades para nós, Alice e Osvino.

O velorio está sendo realizado na Capela Jardim das Orquídeas e o sepultamento ainda não foi definido. Aos que comparecerem a familia agradece.