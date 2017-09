Morando em 2 cômodos com seus 7 filhos, Jucilene ainda ajuda quem precisa

Ao fazer a matéria sobre a campanha de doação de roupas e alimentos do grupo de rap Sensodd descobri que a maioria dos doadores são pessoas de baixa renda. Uma delas, em especial, chamou mais atenção que as outras, a diarista Jucilene Alves da Silva, de 30 anos.



Ela mora numa casa de dois cômodos no Nova Lima com seus sete filhos. O mais velho tem 15 anos e o mais novo ainda bebê, com apenas três meses, ainda sofre com a epilepsia. Ela não trabalhava com a carteira assinada, fazia diárias, mas desde o fim da última gravidez não pode mais fazer as limpezas. Sua única fonte de renda atualmente é a pensão de R$ 280 que recebe do pai de seus filhos.



Mas, mesmo passando por todas essas dificuldades, Jucilene e os filhos têm uma alegria que surpreende. “Pelo menos todo mundo tá com saúde boa. Só o bebê que tem um probleminha, fiquei bem assustada no início, mas já fui na médica, ela me passou os cuidados que preciso tomar com ele e me deixou mais segura”, afirma.