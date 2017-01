Moradores não respeitam e transformam Rua Cervo em lixão em GLÓRIA DE DOURADOS

FOTO: GLÓRIA INFORMA

O Portal de Noticias Glóriainforma tem recebido varias reclamações de moradores da Rua Cervo em Glória de Dourados.

As reclamações são de que alguns moradores da rua estão jogando entulhos transformando a região em lixão. A reportagem esteve presente no local, e constatemos a veracidade da situação, local onde a chuva fez uma erosão ano passado as pessoas tem depositado o lixo com mais frequência, e na extensão da referida rua o deposito de lixo vem crescendo.

Em conversa com morador que não quis se identificar, ele reclama da situação e pede providencia da secretaria de obras na limpeza do Lixo e do órgão competente para alertar os moradores daquela região quanto a depositar lixo, referindo-se a Galhos de arvores entulhos. Pedimos a orientação para esses desavisados, caso não respeitem pedimos que sejam notificados e multados se for o caso, disse um morador.

Segue abaixo o Pedido do morador;

Bom dia?

Preciso falar com vc

Tem um tempo

A nossa rua aqui na rua cervo tem algum povo que relaxou tao jogando ate lixo naquela erosão que teve vc alembra. oque vc pode fazer pra nós ajudar

vou passar ai pra dar uma olhada ok

Vem sim ta feio o negócio aqui

