Missa de 7º Dia do "Seu Vieira" Será hoje em Fátima do Sul

Luiz Gomes e Iracema Ananias, cuidadores do saudoso "Seu Vieira", consternados com seu falecimento no último sábado, convida os amigos e população para a celebração da Missa de 7º dia, que será na Igreja Nossa Senhora de Fátima, ás 19:00 horas.

Seu Vieira, que comemorou 90 anos de vida em julho deste ano, era uma pessoa simples, muito conhecido por todos, por ser muito trabalhador.

No ano de 1949, juntamente com seus pais, vindos de Minas Gerais, se instalaram às margens do Rio Dourados, conseguindo um terreno e levantando uma casinha, no bairro Jardim Brasilandia, de Fátima do Sul.

No auge de seus 90 anos convivia com os amigos Luiz e Cema.

A todos que comparecerem os amigos antecipam agradecimentos.