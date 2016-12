Ministério do Turismo e Caixa liberam R$ 400 mil para iluminação da Praça e CMU de BONITO

A Prefeitura de Bonito assinou convênio com o Ministério do Turismo e Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 400 mil, para revitalização da iluminação ornamental da Praça da Liberdade e do Centro de Múltiplo Uso (CMU), inaugurado em junho deste ano.

Conforme nota divulgada nesta semana, o convênio foi assinado no dia 5 de dezembro, ainda pelo prefeito Leonel Lemos de Souza Brito, que agora está afastado por questões de saúde e é fruto de uma proposta realizada no mês de março. A aprovação do convênio foi publicada no Diário Oficial da União do dia 9 deste mês e está vinculada à Emenda Individual 29150003, de autoria do parlamentar Waldemir Moka.

O recurso tem por objetivo melhorar a infraestrutura turística de Bonito e minimizar problemas causados pela falta de visibilidade e segurança nestes locais, uma vez que a Praça da Liberdade é o principal atrativo turístico urbano do município, com o monumento das ‘Piraputangas’ e é palco de diversos eventos e atividades culturais, como o já tradicional Festival de Inverno, o Festival da Guavira, Mostras de Música, Dança, Artesanato, entre outros.

O Centro de Múltiplo de Uso, construído na antiga estação de tratamento de esgoto de Bonito e inaugurado em junho deste ano, também é um espaço de eventos culturais, turísticos e esportivos, com quadras poliesportivas e praça de alimentação.