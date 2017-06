Milton e Claudia pedem estudos para implantar plano de saúde aos funcionários em Glória de Dourados

FOTO: ROGÉRIO SANCHES / FÁTIMA NEWS - Milton e Claudia pedem estudos para implantar plano de saúde aos funcionários

GLÓRIA DE DOURADOS – O vereador e presidente da Câmara de Glória de Dourados, Milton César Gomes “Miltinho” (PP), em conjunto com a vereadora Claudia Regina Marangoni (PSDB), apresentaram uma Indicação durante a sessão ordinária realizada na última segunda-feira (19), onde solicita ao prefeito municipal Aristeu Nantes, No sentido de que o Prefeito Municipal realize estudos visando a implantação de um plano de saúde para o funcionalismo público do município de Glória de Dourados.

JUSTIFICATIVA:

Os vereadores destacaram que “Acreditamos que a vinculação a um plano de saúde irá agilizar os atendimentos aos servidores e familiares, beneficiando-os diretamente, garantindo rapidez e eficiência. A nossa intenção é de assegurar aos servidores um atendimento na área de saúde com qualidade, já que desempenham funções essenciais ao desenvolvimento de nossa cidade. Sensibilizados com os apelos dos servidores públicos municipais, rogamos a Vossa Excelência que atenda a solicitação ora proposta”, destacou Milton e Claudia.