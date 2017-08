Miltinho reúne com a vice governadora Rose Modesto em busca de parcerias para Glória de Dourados

Vereador Milto Cesar Gomes e a vice Governadora Rose Modesto – Foto Assessoria

Nesta quarta feira 30, o Vereador e Presidente da Câmara de Glória de Dourados, Milton Cesar Gomes PP esteve reunido com a vice governadora Rose Modesto PSDB, e solicitou parcerias do Estado com o Município e apoio da Câmara Municipal. O encontro aconteceu na governadoria em Campo grande.

Uma das reivindicações que o presidente do legislativo municipal fez, foi a extensão de três cursos do Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, para que possa suprir a necessidade na preparação profissionalmente da juventude até chegarem ao mercado de trabalho.

Outro pedido do vereador foi para que a vice governadora intercedesse junto a Fundação de Cultora do Estado em busca de parceria para realização de eventos no final de ano. Entre os pedidos, foi incluído um show gospel para contemplar também a população evangélica do município.

O vereador Miltinho afirmou, “estamos sempre preocupados com a formação profissional da nossa juventude, por isso lutamos para que tenham acesso a todas as possibilidades que possa levar conhecimentos e chegarem preparados ao mercado de trabalho. Estaremos sempre lutando em prol de todos os setores da nossa comunidade, inclusive nas festividades de final de ano, buscando parcerias para auxiliar o município e oferecer entretenimento a população”. Concluiu Miltinho