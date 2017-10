Miltinho pede reparos em redutores e criação de banco de medicamentos em Glória de Dourados

Vereador Milton Cesar Gomes – PP – Foto Adauto Dias / glorianews

O Vereador Milton Cesar Gomes – PP, na sessão desta segunda feira na Câmara Municipal de Glória de Dourados MS, apresentou e foi aprovada indicação ao Prefeito Aristeu Pereira Nantes PEN, solicitando que seja providenciada a reposição do redutor de velocidade tipo “Tachão em Resina”, mais conhecido como “Olho do Gato”, na Rua Tancredo de Almeida Neves, trecho que demanda entre a via de acesso ao Parque CEAD e a Rua Paulino Pancotti.

Justificativa:

Quero detalhar nesta matéria indicativa que diversos munícipes têm nos procurado pessoalmente, manifestando apreensão com relação ao transito no local acima mencionado, que, a cada dia aumenta as imprudências de alguns motoristas que transitam em alta velocidade colocando em risco a vida das pessoas, principalmente das crianças que por lá circulam, frequentando o ginásio de esportes. Portanto, é melhor prevenir do que remediar, lembrando sempre que, atrás de uma bola, sempre vem uma criança.

Nesta mesma sessão, o vereador Miltinho apresentou e também foi aprovada indicação ao prefeito Aristeu Nantes, bem como ao Gerente Municipal de Saúde, Ricieri Doreto Schiavi, no sentido de estudar a possibilidade da criação de um Banco de Medicamentos, para atender a população com poder financeiro menos elevado.

Justificativa:

Milhares de municípios brasileiros dispõem de um banco de medicamentos para receber remédios doados. Importante seria que o município de Glória de Dourados também criasse esse banco de medicamentos para receber medicamentos doados através da população, tendo em vista que muitas pessoas compram medicamentos após ir ao médico e depois ao passar por outro médico, ele acaba trocando a fórmula do medicamento e o usuário passa a tomar outros medicamentos diferentes e os outros medicamentos são deixados de lado. Portanto, a criação desse banco tem por objetivo criar um estoque de medicamentos doados e distribuí-los à população de baixo poder aquisitivo.

Os remédios, em sua maioria têm preços elevados, tornando-se um grande obstáculo para as pessoas com baixo poder financeiro. Importante esclarecer, que as doações devem estar de acordo com as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e, obviamente, respeitando sempre o prazo de validade. Esclarecemos que, conforme normas e leis estabelecidas pela ANVISA, o consumidor não pode devolver os remédios para as drogarias e farmácias, mesmo porque elas não têm a obrigação legal para aceitar a devolução, ou troca. Desta forma, seria bom criar uma rede social para atuar na captação de remédios e, neste caso, seria importante a participação dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), eles desenvolvem programas domiciliares. Acreditamos que a nossa indicação, se colocada em prática, se tornará uma ferramenta para a organização dessa rede social, uma vez que possibilita a ampliação do acesso das famílias menos favorecidas financeiramente.