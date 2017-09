Militar do Exército invade contramão e morre ao bater em outro veículo em Campo Grande

Foto: Thatiana Melo

O soldado do Exército Lucas Prado, 19 anos, morreu na madrugada deste domingo (10) depois de supostamente invadir a contramão no cruzamento da Rua Conde de Boa Vista com Avenida Nasri Siufi, no Bairro Tijuca, em Campo Grande.

Conduzindo Chevrolet Astra, o jovem colidiu frontalmente contra um Ônix. No outro veículo estava um rapaz de 27 anos, salvo pelo airbag e encaminhado para a Santa Casa, onde aguarda avaliação da ortopedia.

Policiais militares informaram que o velocímetro do Astra fico travado em 100 Km/h. Em boletim de ocorrência, foi informado que Lucas não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Diego Pires, 20 anos, disse na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Piratininga não compreender o que o amigo fazia na rua durante a madrugada. Eles trabalhavam juntos em um lava-jato nos dias de folga do militar.

(Editada às 09h20 para acréscimo de informações)