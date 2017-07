Mercado Julifran lança nesta quarta a mega promoção que sorteará um barco com motor em Fátima do Sul

FOTO: DIVULGAÇÃO

FÁTIMA DO SUL - O Mercado Julifran de Fátima do Sul começa nesta quarta-feira (05), uma mega promoção de aniversário, onde será sorteado 01 barco de pesca com motor 0Km e carretinha. O cliente receberá os cupom para o sorteio que acontecerá no dia 09 de novembro de 2017.

Inaugurado em 09 de novembro de 2001, o Mercado Julifran comemorará 16 anos de história e dedicação voltada ao bom atendimento a população de Fátima do Sul e toda a região.

O empreendimento que gera inúmeros empregos, conta com açougue, padaria, farmácia, floricultura, feirinha, restaurante e tudo que a família precisa em um só lugar, e com um diferencial, é o único mercado em Fátima do Sul que fica aberto até às 21h.

Os empresários José Ciro e Mariaonizia sempre pensando em inovar, convida a todos os clientes para uma mega promoção de aniversário do Mercado Julifran.

Nesta quarta-feira (05), será o grande dia do aniversário de reinauguração de 1 ano do mercado julifran, com Brindes para os 100 primeiro clientes , show com a dupla João Marcos e Juliano, estoura balão e muito mais.

Muitos Produtos abaixo do custo e ofertas relâmpago. Venha para essa grande festa de preços baixos.