Menino de 7 anos corre atrás de irmã com faca e mãe acaba denunciada em FÁTIMA DO SUL

FOTO: DIVULGAÇÃO

Na manhã deste sábado (18), mulher de 25 anos foi denunciada por deixar os três filhos sozinhos em casa, em Fátima do Sul, cidade que fica a 237 quilômetros da Capital do Estado. O mais velho, de 7 anos, foi visto por vizinhos correndo atrás da irmã, de 6 anos, e de uma vizinha, de 5 anos, com uma faca nas mãos.

Conforme o registro feito na delegacia pela conselheira tutelar, ela foi chamada por moradores vizinhos à família, informando que as três crianças estavam sozinhas em casa há horas. Um vizinho afirmou que o menino de 7 anos estava com uma faca na mão e partiu para cima da irmã de 6 anos e a vizinha, de 5 anos.

A criança foi segurada pelos moradores, que tomaram a faca das mãos do menino e acionaram o Conselho Tutelar. A conselheira disse à polícia que já foi chamada outras vezes para atender as mesmas crianças, de 7, 6 e 4 anos, por estarem sempre sozinhas até mesmo na rua e que a mãe já foi advertida pelo fato.

A mulher será autuada por maus tratos, qualificado se crime praticado contra pessoa com menos de 14 anos. As crianças foram entregues ao pai e o caso será investigado pela polícia.