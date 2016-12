Menino de 11 anos é atropelado na MS-276 entre Lagoa Bonita e DEODÁPOLIS

O 190 é o telefone da Policia Militar

Um ciclista foi atropelado na tarde deste sábado(3) por volta das 14hs45min na MS 276, entre Deodápolis e o distrito de Lagoa Bonita. Populares informaram a Policia Militar via 190 sobre o acidente. Segundo informações, um Gol de cor prata e placas OOU 2621/Dourados acabou atropelando o ciclista quando trafegava na rodovia em questão.



O ciclista transitava no mesmo sentido e em certo momento ‘Entrou’ na rodovia. O Gol ainda tentou desviar, porém sem sucesso. Segundo informações extra-oficiais, o Ciclista é um menino de apenas 11 anos de idade. “O motorista disse que o menino foi pro meio da pista e não olhou pra traz daí ele freou mais não deu tempo!” afirmou um internauta em um grupo de Whatsapp.



A Defesa Civil socorreu o ciclista até o Hospital Municipal Cristo Rei de Deodápolis. Ele teve um corte no pé esquerdo e diversas escoriações pelo corpo. O condutor do Gol nada sofreu. Uma mulher que estava no veiculo reclamava de dores no ombro esquerdo. Após o levantamento das informações de praxe, o veiculo foi liberado no local.