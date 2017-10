Menina de 9 anos morre depois de ser picada por escorpião

Imagem reprodução

Pietra Teixeira do Nascimento Reis, de nove anos, morreu ontem (06) depois de ser picada por escorpião-amarelo em uma chácara na região rural de Aparecida do Taboado. Criança chegou a dar entrata no Pronto Socorro Municipal, mas não resistiu.

A menina acordou na madrugada de quinta-feira (5) e chamou a avó dizendo que havia sido picada nos dedos. Ao ir verificar o quarto da neta, mulher encontrou um escorpião em baixo do travesseiro e matou o inseto, conforme o portal Costa Leste.

Pietra começou a ter vômitos e foi levada ao hospital e em seguida, foi levada à Três Lagoas. O pai da garota decidiu levá-la para o interior de São Paulo, na cidade de Santa Fé do Sul, em busca de um atendimento mais rápido.

Na unidade ela recebeu todos os atendimentos necessários e em exames, foi constatado que o organismo da menina estava com muitas alterações e médicos pediram para transferi-lá para São José do Rio Preto.

Após várias paradas cardiorrespiratórias, Pietra morreu no hospital antes de ser levada para a outra cidade.