Menina de 8 anos decide cortar cabelo para ajudar quem tem câncer

Anielle mostra o cabelo comprido ao lado do pai, Adalberto - Foto: Divulgação/Sedhast

Anielle Assis Oliveira tem apenas 8 anos, mas surpreendeu familiares e amigos com uma decisão de gente grande. Ela decidiu cortar e vender seus cabelos para ajudar uma pessoa na luta contra o câncer. A mãe, Rosimeire Evangelista, técnica de enfermagem, conta que ficou surpresa com a decisão da filha. "Não esperava".

A menina está no segundo ano do ensino fundamental e realiza diversas atividades como ballet, danças e oficinas de recreação na unidade do Programa Rede Solidária, no Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Para a mãe, todo esse envolvimento com atividades positivas pode ter influenciado a decisão da filha. "Sempre busco ensinar coisas boas para ela e fico muito feliz quando percebo que desde pequena está aprendendo a ajudar o próximo", acrescenta.

A ideia da venda do cabelo foi revelada em casa, em conversas corriqueiras. "Um dia estávamos no Centro da cidade, em um salão, quando o dono comentou da beleza do cabelo da Anielle e expliquei que iria vender porque ela queria ajudar uma pessoa doente. Na hora o rapaz topou em comprar, pois disse que era um cabelo muito bonito. Ele disse ainda que se leiloássemos poderíamos conseguir ainda mais, mas o importante era a ajuda que iria resultar em remédios e precisava ser rápido", explica Rosimeire.